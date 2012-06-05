Бывший кинотеатр "Буревестник" в Петербурге продают за 450 млн рублей

Владелица объекта увеличила цену на 150 млн рублей по сравнению с предыдущей попыткой сделки в 2021 году.

Девелоперская группа Еврострой объявила о продаже здания бывшего кинотеатра Буревестник, расположенного на улице Подвойского. Стоимость актива установлена на отметке 450 млн рублей. Данный объект является одним из старейших в портфеле семьи Кравцовых, которая контролирует строительную группу.

Собственником комплекса выступает миллиардер Оксана Кравцова. Она стала владелицей здания в 2006 году на инвестиционных условиях, когда его стоимость составляла 43,9 млн рублей. В лот входит строение общей площадью 4892 квадратных метра, а также земельный участок размером более 0,8 гектара. Часть этой земли находится в собственности застройщика, а остальная используется на правах аренды.

В соответствии с договором 2006 года компания выполнила реконструкцию объекта, которая завершилась около 2009 года. На модернизацию и оплату взноса на развитие городской инфраструктуры потребовались инвестиции в размере примерно 1 млн долларов. Ранее, в 2021 году, комплекс уже выставляли на торги за 300 млн рублей, однако тогда покупателя найти не получилось.

Фото: pxhere.com