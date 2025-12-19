ЦБ представил решение спора банков и маркетплейсов из-за скидок

В государственном регуляторе призвали, чтобы критерии допуска кредитных организаций к партнерству на цифровых платформах были публично раскрыты и прозрачны.

Центральный банк предложил пути решения спора между банковскими организациями и цифровыми платформами из-за доступа кредитных организаций к участию в скидочных программах маркетплейсов. Соответствующее заявление сделали журналисты газет "Ведомости". Авторы материала сослались на слова директора департамента стратегического развития финансового рынка от ЦБ Екатерину Лозгачеву. Известно, что на заседании экспертного совета по развитию платформенной экономики, проведенного профильным комитетом нижней палаты парламента по экономической политике, эксперт предоставила законодателям предложения со стороны финансового регулятора. В ЦБ выступили с инициативой сформировать "открытую модель", на основе которой банки на равных условиях смогут предлагать скидки покупателям на данной платформе. Подробная механика сейчас находится на обсуждении в Госдуме и Минэкономразвития (МЭР).

Вопрос только в способности договориться. Екатерина Лозгачева, эксперт от ЦБ РФ

Центробалнк уверен, что цены на товары не должны зависеть от того, каким платежным средством платит клиент. Эксперты предлагают сделать так, чтобы покупатель видел единую стоимость, рядом с которой находилось бы всплывающее окно, "при нажатии на которое клиент мог видеть предложения различных банков и те скидки, которые они предоставляют". Участники программы лояльности должны иметь возможность представлять информацию на равных условиях. Такое требование может быть соблюдено при перечислении компаний по алфавиту.

