Петербургская полиция раскрыла схему хищения денежных средств через маркетплейсы

Подозреваемый разработал и использовал специальные алгоритмы программного обеспечения, позволяющие проникнуть в профили пользователей интернет-площадок.

Молодой человек задержан правоохранительными органами ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти по подозрению в хищениях денежных средств с банковских карт граждан путем несанкционированного проникновения в учетные записи на маркетплейсах. Жертвами мошеннических операций стали жители не только культурной столицы, но и ряда других регионов страны, включая Москву, Казань, Челябинск, Новосибирск, Тюмень и Сыктывкар. Эту информацию озвучила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подозреваемый разработал и использовал специальные алгоритмы программного обеспечения, позволяющие проникнуть в профили пользователей интернет-площадок. Логины и пароли потерпевших зачастую добывались из общедоступных сетевых ресурсов и приобретались в закрытых чатах мессенджера Telegram. Затем полученные данные вводились в специализированный браузер, предназначенный для тестирования возможностей входа в аккаунты известных платформ электронной коммерции. Если аккаунт имел прикрепленную банковскую карту с достаточным балансом, мошенник совершал покупку товара с целью последующей перепродажи. Обычно выбор останавливали на изделиях с высоким уровнем ликвидности.

Во время обыска жилища подозреваемого полицейские изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, содержащие более трех тысяч файлов с информацией о неправомерном доступе к персональным кабинетам покупателей онлайн-магазинов.

Следствием Следственного управления УМВД России по Приморскому району Петербурга возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("кража"). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Установлен факт участия задержанного лица минимум в тринадцати эпизодах противозаконных деяний. Продолжаются мероприятия по установлению иных эпизодов преступной деятельности.

Ранее мы сообщили о том, что группу рецидивистов подозревают в серии хищений недвижимости под Петербургом.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти