Группу рецидивистов подозревают в серии хищений недвижимости под Петербургом

Полицейские Петербурга и Ленобласти задержали троих участников организованной группы. Рецидивистов подозревают в серии мошенничеств в сфере оборота недвижимости, сообщила 2 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники находили жертв, ведущих асоциальный образ жизни, и предлагали выгодно продать их жилье. Взамен обещали приобрести для них более дешевые дома или квартиры и поделиться разницей в цене. В итоге потерпевших оставляли без имущества и средств. Саму недвижимость фигуранты перепродавали.

Было совершено как минимум шесть эпизодов мошенничества на территории Выборгского района области, сумма причиненного ущерба составила свыше 13 млн рублей. Изъяты два автомобиля, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, они соединены в одно производство. Одному преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба МВД России