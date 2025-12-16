Военкоры допустили снятие запретов на удары западным оружием по России

Такой вывод сделали после ракетного удара боевиков ВСУ по Чебоксарам.

Украина могла получить разрешение от западных союзников бить любым оружием по объектам на всей территории России. Об этом заявил российский военкор Александр Коц.

Судя по всему, Киеву дали "зеленый свет" на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории. Александр Коц, военкор

Накануне Вооруженные силы Украины ударили по Чебоксарам ракетами "Фламинго" (FP-5). По словам эксперта, характеристики ракеты позволяют ей преодолевать на расстояние в три тысячи километров. Однако теоретически эти ракеты могут доставать даже до Сибири. По факту, это означает, что под ударом ВСУ может оказаться почти вся территория России и даже самые удаленные субъекты.

Боевики нанесли массированную атаку по российским регионам, используя дроны и ракеты. Военный эксперт Юрий Баранчик считает, что смысл был в том, чтобы вынудить выдохнуться российские ПВО, а потом снова нанести удар. Военкор уверен, что Киев начнет копить ракеты, чтоб запускать их вместе с дальнобойными БПЛА.

Ранее мы сообщали, что украинские СМИ сообщили о подготовке ВС РФ к очередному пуску "Орешника" по предприятиям ОПК в Киеве.

Фото: Минобороны РФ