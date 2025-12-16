В ОП предложили мотивировать людей создавать "территории трезвости"

Сергей Рыбальченко рассказал о преимуществах, которые государство может предоставить жителям таких населенных пунктов.

В России практику создания "территорий трезвости", на которых не продается спиртное, надо применять шире. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что властям важно мотивировать людей выбирать такой статус для своих населенных пунктов.

Я являюсь сторонником тех мер, которые инициируются самим населением. Например, в Якутии есть такой проект - "Территория трезвости". Жители, голосуя на сельских сходах, принимают решение о прекращении продажи алкоголя на данной территории. Сергей Рыбальченко, эксперт

Активист добавил, что для "трезвых" поселков государство может запускать отдельные программы по благоустройству, поставлять дополнительные спортивные площадки. По словам Сергея Рыбальченко, властям следует сделать так, чтобы изменился сам образ жизни населения. При этом приобрести алкоголь граждан все равно смогут, но в другом месте. ВОП обратили внимание на то, что на фоне популярности "трезвых" сел в Якутии выросла ожидаемая продолжительность жизни мужчин. Подобные проекты сейчас реализуются и в других российских регионах, включая Башкирию, Бурятию, Пермский край.

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