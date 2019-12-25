В ОП предложили включить услуги автонянь в приложения агрегаторов такси

Сергей Рыбальченко рассказал о том, как нововведение повлияет на трудовой рынок.

Услуги так называемых автонянь на российской территории надо сертифицировать и добавить в приложения агрегаторов такси. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что в Москве работает ряд компаний, предоставляющих подобные услуги клиентам. Они отвечают за безопасную транспортировку детей под ответственность водителя от дома до различных мест: школы, спортивных секций или мероприятий. Это экономит время для родителей. Однако в целях защиты детей важно заняться дополнительной сертификацией таких услуг и выделение их в отдельный сегмент на интернет-агрегаторах.

Водитель-автоняня должен обладать соответствующими навыками ухода за детьми, уметь оказывать первую помощь, а также быть готовым выполнять просьбы ребенка, чтобы в полной мере обеспечить ему комфортные условия во время поездки. Кроме того, в машине обязательно должна быть постоянная видеофиксация. Сергей Рыбальченко, эксперт

Эксперт полагает, что такое направление агрегаторам можно поддержать, например, при помощи налоговых преференций, предоставления льгот на страхование автомобилей, а также компенсации части затрат на обеспечение детскими креслами и бустерами машин. Сергей Рыбальченко уточнил законопроект поможет привлечь к работе больше женщин. Он добавил, что мамы, перевозящие на автомобиле своего ребенка, могли бы также предоставлять услуги автоняни, подвозя и других детей.

