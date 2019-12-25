ОП: Минобрнауки надо создать рекомендации с диапазоном цен на обучение в вузах

Инициатива о разработке таких рекомендаций может исходить, в частности, от общественного совета при Минобрнауки.

Российское министерство по науке и образованию должно разработать рекомендации высшим учебным учреждениям с диапазоном цен на платное обучение, так как в противном случае такое образование может стать привилегией для богатых. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, программы в столичных университетах стоят больше миллиона рублей, поэтому возможность обучения там детей из обычных семей практически закрывается. По словам активиста, профильное ведомство из федерального правительства может в мягкой рекомендательной форме воздействовать на этот процесс и предложить вузам вилку цен по разным программам.

В то же время минимальные цены тоже странные - нельзя обучить юриста за 50 тыс. рублей в год. 600-800 тыс. - тоже перебор. Поэтому, считаю, что в ближайшие годы надо пока рекомендовать вузам вилку цен. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт добавил, что инициативу надо обсуждать с экспертным сообществом.

Сроки отключения горячей воды призвали сократить до трех-пяти дней.

