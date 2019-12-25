Сроки отключения горячей воды призвали сократить до трех-пяти дней

Отключения на российской территории в летний сезон горячей воды "на профилактику" не должны быть по продолжительности более трех-пяти дней. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, XXI веке современные технологии позволяют вообще обходиться без таких отключений. Однако по стране такие плановые отключения все еще длятся от 10 дней до двух недель.Эта ситуация доставляет значительные неудобства жителям многоквартирных домов.

За эти две недели человек поневоле становится "моржом", не все к этому готовы. Кроме того, постоянный нагрев воды для мытья ведет к дополнительным расходам - это и затраты на электричество, воду, появляются расходы и на баню, на фитнес. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что плановые профилактические отключения горячей воды связаны с проверкой центральной системы теплоснабжения. Специалисты занимаются гидравлическими испытаниями тепловых сетей, а также проводят диагностику магистральных труб. В столице отключения длятся десяти дней. Они начинаются уже в мае и завершаются в августе. До 2011 года срок отключения составлял 14 дней, а еще раньше - 21 день. В других российских регионах такие отключения длятся до двух недель. Согласно нормам СанПиН, профилактика не может превышать 14 суток. Превышение этих сроков дает право потребителю на перерасчет платы за коммунальные услуги.

В ГД предложили ввести автоматический перерасчет платы за ЖКУ.

