Прокуратура добилась компенсации для 71-летней петербурженки, получившей травму из-за гололёда

По результатам проверки, проведённой прокуратурой Калининского района по заявлению 71-летней жительницы, установлено, что 25 января 2025 года она получила травму из-за ненадлежащего содержания дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошёл вблизи дома №65 на улице Руставели, где женщина поскользнулась на неочищенной ото льда дорожке и упала на правое плечо. В больнице у пострадавшей диагностировали закрытый перелом плечевой кости со смещением.

В ходе проверки выяснилось, что территория не была своевременно обработана противогололедными материалами. Выступая в защиту прав пенсионерки, прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с ответственной организации. Суд удовлетворил требования, взыскав в пользу пострадавшей 100 тысяч рублей.

