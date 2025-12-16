В Петербурге отремонтируют три улицы, которые ведут к центрам детского творчества и развития
Сегодня, 8:56
Их протяженность составляет 4 километра.

В Петербурге в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" отремонтируют три улицы общей протяженностью более 4 километров, которые ведут к центрам детского творчества и развития. Об этом сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 

Планируется обновить проспект Мечникова: он обеспечивает доступ к Дому детского творчества Калининского района. На Новочеркасском проспекте приведут в нормативное состояние магистраль, ведущую к Охтинскому Центру эстетического воспитания. Кроме того, работы проведут на Богатырском проспекте. Эта улица находится неподалеку от Центра детского и юношеского музыкально-хореографического искусства Приморского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Петербурге дорожники устранили дефекты покрытий на площади около 100 тыс. квадратных метров. 

Фото: Piter.TV 

