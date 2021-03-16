В ГД предложили ввести автоматический перерасчет платы за ЖКУ

Законодательная инициатива направлена на устранение избыточной бюрократии в стране и реальную защиту прав населения.

В России перерасчет платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества должен производиться в автоматическом режиме, в беззаявительном порядке для потребителя. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы России по контролю, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Парламентарий из нижней палаты выступил с инициативой по внесению правок в Жилищный кодекс страны. Сейчас человек может подать заявление об изменении размера платы за услуги ЖКХ в случае их ненадлежащего исполнения. Новый документ предусматривает установление беззаявительного порядка изменения платы за коммунальные услуги.

Человек не должен доказывать очевидное и тратить время на оформление перерасчета в ситуациях, когда услуга оказана некачественно. Дмитрий Гусев для "ТАСС"

