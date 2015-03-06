В ГД предложили прописать правила информирования о росте квартплаты.

Дмитрий Гусев рассказал о предложении для защиты прав жильцов.

Граждане России должны заблаговременно получать подробную информацию о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) с разбивкой по конкретным изменениям и их обоснованием. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы России по контролю, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Гусев. Парламентарий из нижней палаты заметил, что текст документа направлен на отзыв в федеральное правительство. Его содержание по СМИ распространила пресс-служба политического деятеля.

Отметим, что действующие сейчас по стране нормы Жилищного кодекса обязывают компании письменно информировать граждан о повышении квартплаты. При этом конкретные формы такого уведомления не прописаны. Депутат предложил закрепить пункт о том, что жильцам должны сообщаться сведения о размере платы за квартиру и услуги ЖКХ до и после изменения, основания для повышения тарифов, дата вступления в силу новых условий. Также политик уверен в необходимости уточнять о том, что данные должны направляться гражданам всеми доступными способами, в том числе заказным письмом, через электронную почту, государственные информационные системы и платежные документы, а также размещаться в подъездах. Иногда фиксируются случаи, когда жители узнают о повышении коммунальных платежей только из квитанций на оплату.

