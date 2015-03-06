В Госдуму внесут проект закона о запрете отелям взимать произвольные штрафы

Законопроект о запрете отелям удерживать со своих постояльцев произвольные штрафы за порчу имущества будет внесен на рассмотрение в Государственную думу 8 апреля группой депутатов во главе с председателем профильного комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политиков. Известно, что они предложили дополнить федеральный закон об основах туристской деятельности новой статьей. Согласно добавленному пункту, постоялец будет вправе отказать в добровольном возмещении материального ущерба гостинице в том случае, если посчитает размер штрафа за поврежденное имущество не соответствующим его рыночной стоимости. Также парламентарии из нижней палаты хотят запретить списывать за причиненный ущерб денежные средства с карт постояльцев без их согласия. Сейчас же, по словам Ярослава Нилова, зачастую те суммы, которые обозначают места размещения в качестве штрафов, не соответствуют реальной стоимости испорченного имущества. При этом отельеры имеют право удерживать деньги с банковских карт клиентов.

Это бьет по имиджу региона, по имиджу нашего отечественного внутреннего туризма. Это недопустимые вещи - издеваться над нашими гражданами. Если человек причинил ущерб, то компенсация должна быть равноценная, равнозначная и разумная, а не баснословная, придуманная с целью заработать. Это все порой превратилось в некое вымогательство. Ярослав Нилов для "ТАСС"

Соавтор такой инициативы, депутат Дмитрий Свищев от ЛДПР добавил, что в случае несогласия постояльца с размером штрафа отель должен идти в судебную инстанцию и цивилизованно доказывать реальную стоимость поврежденного имущества.

