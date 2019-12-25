В ОП предложили возродить программу детского туристического кешбэка

Сергей Рыбальченко напомнил о том, как власти могут поддержать граждан в туристическую отрасль в сезон отпусков.

Программа детского туристического кешбэка на российской территории была востребованной мерой поддержки и должна быть возвращена. Такое мнение в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт уточнил, что власти должны предусмотреть льготные семейные билеты на внутренние поездки.

Несколько лет назад была опробована программа летнего детского кешбэка, семейного кешбэка, когда если семья приобретала какие-то путевки, то часть средств ей возвращалась. Эта система очень востребована, и необходимо рассмотреть возможность ее возвращения. Сергей Рыбальченко, эксперт

Напомним, что детский туристический кешбэк действовал в России с 2021 по 2022 годы. В это время родители могли вернуть 50 процентов от стоимости путевки в детский лагерь, но не более 20 тысяч рублей на ребенка. Также в 2020-2022 годах функционировала общая программа туристического кешбэка. Она позволяла гражданам вернуть 20 процентов от стоимости туров по России.

Для многодетных предложили вернуть туристический кешбэк.

