Для многодетных предложили вернуть туристический кешбэк

В общественной палате призвали поддержать отрасль и население.

Туристический кешбэк необходимо вернуть в Россию для многодетных семей, которые путешествуют по территории страны. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, сейчас поездки вместе с детьми становятся практически недоступными для большинства граждан. Поэтому возвращение льготной программы со стороны власти значительно поможет как многодетным семьям, так и местному профильному бизнесу. Такой поход правительства поддержит развитие внутреннего туризма.

Предлагаю вернуть программу возмещения части затрат туристу на оплату туристской услуг (туристический кешбэк) для многодетных семей, которые отдыхают в России. Это 15% средств от оплаты отелей и экскурсий. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что программа туристического кешбэка была запущена на российской территории в августе 2020 года как одна из мер по поддержке внутреннего туризма и туристической отрасли во время пандемии коронавирусной инфекции. Программа работа до 2022 года включительно.

