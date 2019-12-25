В ОП предложили ввести мораторий на наем иностранных спортсменов в клубы РФ

Владислав Гриб рассказал о необходимости развития возможностей отечественных атлетов, а усиления за счет легионеров.

Наем иностранных спортсменов в отечественные спортивные клубы, финансируемые государством, должен быть временно прекращен. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, речь идет о всех игровых видах спорта, таких как хоккей, баскетбол, футбол и прочих.

Предлагаю сделать мораторий на наем зарубежных профессиональных спортсменов в команды, которые финансируются из средств госкомпаний, госкорпораций и средств региональных и муниципальных бюджетов. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что сейчас в стране привлечение иностранных спортсменов в командные виды спорта регулируется федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации". Государственные корпорации финансируют, в частности, такие футбольные клубы, как "Зенит" ("Газпром"), ЦСКА (ВЭБ.РФ), "Спартак" ("Лукойл"), "Динамо" (Москва) (ВТБ), "Локомотив" (РЖД), "Рубин" ("Сибур"), "Динамо" (Махачкала) (бюджет Дагестана), "Балтика" (местное правительство из Калининградской области и государственная корпорация "Ростех"). В требованиях говорится о том, что игровые клубы могут иметь 13 иностранных игроков в заявке. Однако одновременно на поле выйдут на более восьми таких легионеров. В прошлом году российский министр по спорту Михаил Дегтярев сообщил общественности об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до максимум пяти игроков на поле и десяти в заявке. По словам чиновника из федерального правительства, речь идет о национальном интереса для усиления практики наших атлетов. Такие изменения будут внедряться постепенно с текущего года.

Фото: Piter.tv