В ОП предложили ввести весенние каникулы в школах с 23 февраля по 9 марта

Минпросвещения только рекомендует даты в зависимости от обучения по четвертям или триместам.

Весенние каникулы для государства было бы целесообразно назначать с 23 февраля по 9 марта. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, график школьных каникул для детей будет удобным родителям, так как многим сейчас приходится брать отгулы на этот период времени, присоединяя их к выходным и праздничным дням в стране.

Есть предложение ввести весенние школьные каникулы с 23 февраля по 9 марта. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В настоящее время весенние каникулы в образовательных учреждениях зависят от системы обучения. Они проводятся по четвертям или триместам. Российское министерство по просвещению дает рекомендацию по датам, но в результате школы самостоятельно принимают решение по началу и окончанию каникул. В том случае, если обучение ведется по четверной системе, то на 2026 год чиновниками из профильного ведомства рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. При системе обучения по триместрам рекомендованные даты весенних каникул находятся в диапазоне с 11 по 19 апреля.

Фото: Piter.tv