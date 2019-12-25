В ОП предложили обнулить НДФЛ для работающих многодетных родителей

Владислав Гриб рассказал о нововведениях, которые следует внедрить для поддержки многодетных семей в России.

В Общественной палате предложили обнулить НДФЛ для работающих многодетных родителей. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста,государству требуется снижать ставку гражданам по два процента после рождения третьего и каждого последующего ребенка. Налог на доход физических лиц (НДФЛ) должен быть снижен до нуля процентов для многодетных работающих родителей в зависимости от количества воспитываемых детей. Дополнительно предлагается не повышать НДФЛ в зависимости от доходов многодетных родителей.

Вне зависимости от дохода - это важно. Это стимул и для родителей-работников и для работодателей, которые таким образом могут поддержать многодетные семьи. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В Налоговом кодекс России записано, что с 2026 года многодетные семьи смогут платить НДФЛ со своих доходов по льготной ставке в шесть процентов при условии, что среднедушевой доход семьи составляет менее полутора от регионального прожиточного минимума, когда имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам. По завершении каждого налогового года на основе заявления родителей НДФЛ власти пересчитают по ставке в шесть процентов. Если семьи платили налог по ставке в 13 процентов, то гражданам вернут уплаченную разницу.

напомним, что с текущего года по стране действует пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от дохода населения.

В ОП предложили ограничить число воспитанников в группах детсадов.

Фото: Piter.tv