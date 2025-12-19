В ОП предложили ограничить число воспитанников в группах детсадов

Владислав Гриб рассказал об условиях по нахождению детей в группах и классах.

Количество детей в группах дошкольных учреждений на российской территории, а также в начальных классах не должно превышать 25 человек. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, воспитанникам младшего возраста требуется повышенное внимание. н добавил, что каким бы талантливым не был педагог, принцип остается неизменным в том, что чем больше детей в группе, тем меньше внимания уделяется каждому из них.

Очень важный вопрос по количеству детей в группах и в начальной школе. Считаю, что надо рекомендовать ограничивать это число двадцать пятью. Максимальная цифра - не более 28 и нарушать это правило нельзя. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В настоящее время по стране для детсадов и для школ не существует предельной численности воспитанников по группе или классу. А количество детей определяется из расчета площади игровой комнаты. Согласно требованиям СанПиНа, с 2021 года появилось ограничение, связанное с метражом помещения. Речь идет о том, что для детей в возрасте до трех лет требуется 2,5 квадратных метра на человека, для детей в возрасте от трех до семи лет - не менее двух квадратных метров. Площадь спальной для детей до трех лет должна составлять не менее 1,8 квадратного метра на каждого, а для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 квадратных метров. Также установлено, что зпортивный зал для детей дошкольного возраста должен составлять не менее 75 квадратных метров.

