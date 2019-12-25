ОП выступила за законодательное ограничение роста цен на авиабилеты в праздники

Владислав Гриб призвал ФАС разобраться в проблеме с ростом цен.

Рост стоимости авиабилетов в праздничные дни в России надо ограничивать на законодательном уровне. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, сейчас Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна обратить пристальное внимание к проблеме. Речь идет о том, что резко растут тарифы на покупку билетов, а также цены в самих воздушных гаванях страны. По мнению специалиста, нельзя допускать ситуации, при которой бутылка воды в аэропорту продается людям по 300-400 рублей.

Нужно вводить законодательное ограничение на повышение цен на авиабилеты. Люди копят деньги на полеты на Новый год и зачастую стоимость этих билетов неподъемная, бьет по карману всей семьи, особенно если это семья с детьми. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Напомним, что согласно данным онлайн-ресурса для поиска и бронирования авиабилетов "Авиасейлс", в текущий момент улететь из Москвы в Сочи на 15 декабря эконом-классом и прямым рейсом человек может за 4,7 тысячи рублей В ТАСС добавили, что на 31 декабря самый дешевый билет в указанном направлении с одной пересадкой будет стоить будет стоить порядка 18 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv