На повышение цен на алкоголь в Новый год предложили ввести мораторий

В Общественной палате призвали урегулировать попытку магазинов получить с клиентов больше за спиртное в праздничные дни.

Мораторий на повышение цен на алкоголь надо ввести на территории России перед Новым годом и в течение зимних каникул. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, именно на этот период времени в стране приходится пик потребления, поэтому торговые сети часто начинают увеличивать стоимость данных категорий товаров для потребителя.

Нужен мораторий на повышение цен на алкоголь с 15 декабря по 15 января. Увы, сети этим злоупотребляют, также повышают цены на алкоголь, как и авиакомпании на билеты в дни каникул, праздников и сезона отпусков. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Специалисты уверены, что шампанское, водка, вино и премиальные иностранные напитки подорожают даже без учета праздников из-за увеличения акцизов.

В России предложили организовать в школах "овощные" и "молочные" столы.

Фото: Piter.tv