В России предложили организовать в школах "овощные" и "молочные" столы

Такая мера поможет детям выбирать себе рацион и вид блюд самостоятельно.

"Овощные", "фруктовые" и "молочные" столы надо организовать для питания школьников. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, дети сами способны выбрать для себя вид блюд и рацион в "шведском" столе. Новая мера поможет увеличить эффективность питания детей в образовательных учреждений. Эксперт заметил, что у каждого человека разные вкусы. Например, некоторым не нравится лук в овощном салате, поэтому они отказываются есть его. Другие же не употребляют подливку к гарниру. В этом случае они смогут съесть картофельное пюре без подливки. В Общественной палате призвали подавать морковь не только в салате , но и чистом виде, чтобы предоставить детям выбор.

Мы должны более рационально подойти к питанию детей в школах - тогда дети не будут отказываться от еды и сами будут компоновать себе рацион по своему вкусу; часть продуктов не будут выбрасывать из-за того, что какой-то ингредиент блюда не нравится - это будет не дороже, но эффективнее и полезней. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эндокринолог Госпиталя для ветеранов войн рассказала, как распознать диабет на ранней стадии.

Фото: pxhere.com / Даниил Хогоев