Эндокринолог Госпиталя для ветеранов войн рассказала, как распознать диабет на ранней стадии

В Петербурге проживает более 240 тыс. человек с установленным диагнозом "сахарный диабет", ещё столько же, вероятно, болеет бессимптомно и не догадывается о своём недуге. Повышенный уровень сахара в организме сам по себе не представляет непосредственной угрозы жизни, однако он способен привести к ряду серьезных осложнений, среди которых доминируют сердечно-сосудистые заболевания, являющиеся основной причиной смерти в большинстве стран мира. Именно поэтому Всемирный день борьбы с диабетом, отмечающийся ежегодно 14 ноября, привлекает особое внимание общественности и медицинских учреждений. Врач-эндокринолог заведующая отделением Госпиталя для ветеранов войн Юля Ивченко поделилась с "Петербургским дневником" информацией о причинах распространения диабета и мерах, помогающих предупредить болезнь.

Одним из важнейших аспектов борьбы с диабетом является своевременная диагностика. Преддиабетическое состояние характеризуется повышением уровня глюкозы в крови, которое не достигает пороговых значений, диагностирующих диабет. Здесь важную роль играют регулярные медицинские осмотры и лабораторные тесты, позволяющие обнаружить проблему на начальной стадии, когда коррекция возможна изменением образа жизни.

Юлия Ивченко рекомендует ежегодно проверять уровень глюкозы в крови натощак и сдавать анализ на гликированный гемоглобин, отражающий среднее содержание сахара в крови за предыдущие три месяца. Эти методы диагностики обеспечивают высокую точность и доступность для каждого жителя Петербурга.

Несмотря на общепризнанную связь диабета с лишним весом, фактором риска остается и нормальный индекс массы тела. Особенно опасным считается диабет первого типа, связанный с наследственностью и иммунологическими нарушениями организма, что увеличивает необходимость регулярного наблюдения и профилактических мер.

Современная медицина предлагает широкий спектр возможностей для контроля диабета. Важнейшим инструментом является самоконтроль, осуществляемый самим пациентом с использованием простого прибора — глюкометра. Регулярные визиты в поликлинику, включающие диспансеризацию и прохождение анализов, обеспечивают постоянный мониторинг здоровья и позволяют врачам определить степень компенсации заболевания и подобрать необходимое лечение.

Особое внимание уделяется образовательным программам для пациентов, известным как "школы диабета". Эти курсы предлагают комплексную программу обучения, охватывая вопросы диеты, физических нагрузок, приёмов лекарств и особенностей введения инсулина. Участники курсов приобретают ценные навыки, помогающие справляться с повседневными проблемами, связанными с заболеванием, и улучшать качество своей жизни.

Однако, помимо медикаментозных средств и образовательных программ, важнейшими инструментами в борьбе с диабетом остаются физическая активность и правильное питание. Увеличение потребления фруктов и овощей, исключение переработанных продуктов и рафинированных сахаров способствует улучшению общего самочувствия и снижает риск развития диабета.

