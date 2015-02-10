Программа по раннему выявлению предрасположенности к диабету первого типа запущена в Петербурге

Программа диагностики направлена именно на обследование групп риска, особенно тех, у кого родственники первой степени родства страдают диабетом первого типа.

В Петербурге стартовала специальная программа, направленная на своевременное выявление предрасположенности к развитию диабета первого типа. Информация об этом была представлена "Петербургскому днвнику" главным специалистом-диабетологом Комитета здравоохранения города, врачом-эндокринологом Анной Лискер.

Развитие диабета первого типа обусловлено генетическими факторами и никак не контролируется индивидуально. Но существует уникальная возможность выявить ранние стадии болезни задолго до клинических проявлений. Программа диагностики направлена именно на обследование групп риска, особенно тех, у кого родственники первой степени родства страдают диабетом первого типа. Такие дети могут абсолютно бесплатно проверить кровь на содержание антител, которые сигнализируют о возможной склонности к этому заболеванию. Выявление двух и более видов антител свидетельствует о высокой вероятности возникновения диабета в последующие годы, вплоть до пятилетнего срока.

Лискер подчеркнула значимость раннего выявления заболевания и уточнила, что лучше столкнуться с информацией о наличии факторов риска заранее, чем внезапно оказаться перед фактом тяжёлого течения болезни с высокими показателями глюкозы. Своевременное информирование позволит вовремя обратиться к специалистам, провести подготовку и консультации, снизив психологическую нагрузку. Уже сейчас ведутся разработки методов профилактики и замедления прогрессирования заболевания у тех, у кого обнаружены антитела.

По официальным данным, в Петербурге зарегистрировано более 243 тысяч пациентов с диагнозом "диабет", из них более 210 тысяч находятся под постоянным врачебным контролем. В частности, сахарный диабет первого типа диагностирован у 15 тысяч взрослых и более 2,6 тысяч детей.

Получить консультацию и записать ребёнка на исследование антител можно следующим образом:

Обратиться в Городской детский эндокринологический центр, позвонив по телефону: 506-06-06 (добавочный 7104); прием звонков осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 15:00.

Посетить Клинику Фомина по адресу: Басков пер., д. 2 (приём проводится во вторник-четыре 10:00 до 15:00). Предварительная запись обязательна, телефон регистратуры: 8 812 250-51-79.

Ранее мы сообщили о том, что в 2026 году на препараты и лекарства от диабета Петербург потратит свыше 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV



