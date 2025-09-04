Врачи объяснили причины апрельской усталости у россиян

Специалисты рассказали, почему весной появляется усталость и как отличить ее от депрессии.

Медики объяснили, с чем связано ухудшение самочувствия у многих людей в апреле. По словам специалистов, так называемая "апрельская усталость" является временной реакцией организма на смену сезона и не считается заболеванием. Об этом пишет 360.ru.

Невролог, психотерапевт и нарколог Людмила Кокоткина пояснила, что это состояние сопровождается повышенной утомляемостью и дневной сонливостью. Она указала, что причиной может быть адаптация организма к весенним изменениям, включая гормональную перестройку, накопившийся стресс и дефицит витаминов.

Также специалист отметила, что в весенний период происходит расширение периферических сосудов, что нередко приводит к снижению артериального давления. Это, в свою очередь, вызывает слабость, сонливость и общее снижение тонуса.

Клинический психолог Антон Коровин обратил внимание на важное различие между сезонной усталостью и депрессией. Он объяснил, что при временном весеннем недомогании состояние улучшается после отдыха, полноценного сна или прогулок, а человек сохраняет способность радоваться повседневным мелочам. В то же время он подчеркнул, что поводом для обращения к специалисту являются случаи, когда отдых не приносит облегчения, а негативные мысли становятся навязчивыми.

