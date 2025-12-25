Под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного советника главы городского округа Александра Чурбанова.
Работы по реконструкции станции, которая находится в поселке Смирновка, завершились 15 марта. Специалисты взяли несколько проб воды на разных участках сетей для проверки качества. По словам Чурбанова, пробы воды сейчас уже отправлены в лабораторию ресурсоснабжающей организации.
Также сообщается, что одновременно с исследованиями ведется и промывка сетей. Чурбанов отметил, что слив воды через пожарные рукава производится в канализацию. Он добавил, что вода после промывки не попадает на рельеф.
