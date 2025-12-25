Специалисты взяли несколько проб воды на разных участках сетей для проверки качества.

Под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главного советника главы городского округа Александра Чурбанова.

Работы по реконструкции станции, которая находится в поселке Смирновка, завершились 15 марта. Специалисты взяли несколько проб воды на разных участках сетей для проверки качества. По словам Чурбанова, пробы воды сейчас уже отправлены в лабораторию ресурсоснабжающей организации.

Также сообщается, что одновременно с исследованиями ведется и промывка сетей. Чурбанов отметил, что слив воды через пожарные рукава производится в канализацию. Он добавил, что вода после промывки не попадает на рельеф.

