"Рособоронэкспорт" представит свои разработки на выставке "Флот-2026" в Кронштадте

В центре внимания окажутся российские технологии в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники.

С 10 по 14 июня в Кронштадте состоится военно-морской салон "Флот-2026", на котором компания "Рособоронэкспорт", входящая в состав госкорпорации "Ростех", впервые продемонстрирует Военно-морскому флоту свои новейшие разработки. В центре внимания окажутся российские технологии в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники.

Главными новинками экспозиции станут безэкипажные катера (БЭК) "Бриз" и "БЭК-6". Эти суда построены в соответствии с мировыми стандартами: они отличаются малозаметным композитным корпусом, современной системой навигации и управляются интеллектуальной системой. Кроме того, компания покажет комплексную "Безэкипажную водную систему", способную нести многовариантную полезную нагрузку. Также в сегменте морских роботов будут представлены катер "Оркан", подводный аппарат "ММТ-300" и комплекс "Клавесин-1РЭ".

Наряду с беспилотными системами, "Рособоронэкспорт" презентует линейку современных боевых кораблей. Среди них — фрегат проекта 11356 NG, вооружённый многоканальным комплексом ПВО, а также корветы "Тигр" с радиолокационным комплексом "Заслон" и "Каракурт-Э". Посетители увидят и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э". Все эти боевые единицы строятся с широким применением технологий снижения заметности (Stealth) и предусматривают интеграцию с морскими робототехническими комплексами. По словам генерального директора Александра Михеева, представленные образцы могут быть построены как в России, так и за рубежом на национальных площадках партнёров в рамках технологического сотрудничества.

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Фото: "Рособоронэкспорт"