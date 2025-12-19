Депутаты Петербурга захотели усилить защиту памятников на федеральном уровне

Законопроект о сохранении объектов культурного наследия Петербурга одобрен в первом чтении.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 4 февраля приняло в первом чтении проект изменений в федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Документ предполагает обязательное включение изыскательских работ при приспособлении объектов культурного наследия (ОКН) к современному использованию.

Соавторами инициативы стали депутаты от "Единой России" Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Денис Четырбок, а также Павел Иткин от ЛДПР. Законопроект разрабатывался с участием парламентов Архангельской области и республики Карелия. В первом чтении документ поддержали единогласно 48 депутатов. После окончательного принятия проект направят в Госдуму для рассмотрения.

Согласно пояснительной записке, в действующей редакции статьи 44 федерального закона к перечню работ, проводимых при приспособлении ОКН, относятся научно-исследовательские, проектные и производственные работы, однако изыскательские работы отсутствуют. Депутаты подчеркивают, что их отсутствие может привести к негативным последствиям для историко-культурных элементов объектов, особенно памятников деревянного зодчества и объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В Петербурге насчитывается около 9000 объектов культурного наследия, из них 127 находятся в неудовлетворительном состоянии и рассматриваются для приспособления под современное использование. Принятие инициативы предполагает, что затраты на изыскательские работы будут нести правообладатели или инвесторы, однако эксперты считают, что эти расходы соразмерны с рисками утраты исторической ценности объектов и не создают значительного финансового бремени.

