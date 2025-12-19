На Васильевском острове открылась новая школа с боксёрским рингом

Помимо стандартного спортзала, здесь оборудован современный скалодром и уникальная зона с настоящим боксёрским рингом.

В жилом квартале "Парусная 1" завершено строительство общеобразовательной школы. Четырёхэтажное здание на Малом проспекте Васильевского острова получило разрешение на ввод в эксплуатацию и готово принять 825 учеников средней школы № 2, носящей имя прославленного боксёра Николая Валуева. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая школа, возведённая компанией "Строительный трест", представляет собой современный образовательный комплекс площадью более 15 тысяч квадратных метров. Её инфраструктура выходит далеко за рамки стандартных классов. В учреждении есть собственный оздоровительный бассейн, оборудованный с учётом безбарьерной среды, что делает его доступным для всех учеников.

Спортивное направление, соответствующее имени школы, получило мощное развитие. Помимо стандартного спортзала, здесь оборудован современный скалодром и уникальная зона с настоящим боксёрским рингом, что позволяет сохранять и развивать спортивные традиции.

Учебные пространства также соответствуют самым современным требованиям. Для развития творческих способностей учеников в школе созданы медиастудия, художественная и столярная мастерские. Лабораторные зоны в кабинетах естественных наук оснащены для практических занятий, а рекреации превращены в площадки для самовыражения — на специальных меловых стенах дети смогут рисовать и творить. Школа оснащена просторной библиотекой, организованной по принципу коворкинга, и полноценными кабинетами домоводства.

Строительство объекта контролировалось специалистами городского "Управления строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству.

Также на Васильевском острове впервые за 50 лет построили новую современную поликлинику.

Фото: портал "Строительный Петербург"