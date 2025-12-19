На Васильевском острове впервые за 50 лет построили новую современную поликлинику

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену и разместилась в здании площадью 12 тысяч квадратных метров.

На Васильевском острове произошло долгожданное событие – завершено строительство и получено разрешение на ввод в эксплуатацию новой поликлиники. Объект, возведённый в ЖК "Морская набережная", станет первым за последние полвека медицинским учреждением на этой территории, построенным "с нуля". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новая поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену и разместилась в здании площадью 12 тысяч квадратных метров. Её строительство полностью профинансировал застройщик "ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад". В начале 2026 года объект будет безвозмездно передан в собственность Санкт-Петербурга.

Медицинский центр объединит под одной крышей взрослое и детское отделения, женскую консультацию, стоматологические кабинеты для пациентов всех возрастов и дневной стационар. Для диагностики в здании предусмотрены кабинеты лучевой диагностики, включая рентген, флюорографию и маммографию. Также здесь будут работать кабинеты лечебной физкультуры и физиотерапии, что позволит оказывать комплексную реабилитацию.

Особое значение имеет организация на базе поликлиники круглосуточной станции скорой медицинской помощи. Она разместится на первом и подвальном этажах и сможет обслуживать до восьми выездных бригад.

Фото: портал "Строительный Петербург"