Петербуржцам показали с высоты новую поликлинику на Русановской улице

В Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новый амбулаторно-поликлинический комплекс, который показали горожанам с высоты. Панорамные кадры позволили увидеть, как медицинский объект вписался в жилой квартал "Приневский" и каким получилось благоустройство вокруг здания.

Как рассказал портал "Строительный Петербург" поликлиника расположена на улице Русановской, 30, корпус 1. Она рассчитана на 420 посещений в смену и станет филиалом Городской поликлиники № 8. Медицинскую помощь здесь смогут получать до 35 тысяч жителей района, в том числе около 9,6 тысячи детей. Общая площадь здания превышает 9,6 тысячи квадратных метров.

Внутри комплекса размещены взрослое и детское отделения с раздельными инфекционными блоками, служба скорой медицинской помощи, кабинеты врачей-специалистов, отделения лучевой и рентгенологической диагностики, дневной стационар и служебные помещения. Такое зонирование позволяет организовать приём пациентов без пересечения потоков.

С высоты особенно заметно, что архитектура здания выдержана в спокойной цветовой гамме и соответствует градостроительным требованиям Петербурга. Прилегающая территория благоустроена.

Строительство поликлиники было завершено раньше запланированного срока. Ход работ находился под контролем городских структур строительного надзора.

Видео: портал "Строительный Петербург"