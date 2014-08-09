Возле Смольного отмыли памятник Ленину
Сегодня, 15:50
После зимы Петербург продолжает весеннее обновление памятников. Во вторник водные процедуры провели для монумента около Смольного: специалисты аккуратно очистили бронзового В. И. Ленина от грязи, вернув ему чистоту и блеск, передает телеканал "Санкт-Петербург"

Сотрудники Музея городской скульптуры поднимались до уровня скульптуры с помощью автовышки. Всех героев важно мыть одинаково тщательно, но в механике движений есть различия. 

В первую очередь, это насколько фактурные складки. Бывает, какие-то элементы одежды или техника исполнения у памятника такие, что больше фактуры, то есть нужно более тщательно промывать эти места. 

Василий Васюков, художник-реставратор Музея городской скульптуры 

С каждым движением бронзовый Ленин все ярче сиял на солнце золотом. 

Ранее на Piter.TV: на Петроградской стороне отмыли памятник Максиму Горькому. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

