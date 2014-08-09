Возле Смольного отмыли памятник Ленину

После зимы Петербург продолжает весеннее обновление памятников. Во вторник водные процедуры провели для монумента около Смольного: специалисты аккуратно очистили бронзового В. И. Ленина от грязи, вернув ему чистоту и блеск, передает телеканал "Санкт-Петербург".

Сотрудники Музея городской скульптуры поднимались до уровня скульптуры с помощью автовышки. Всех героев важно мыть одинаково тщательно, но в механике движений есть различия.

В первую очередь, это насколько фактурные складки. Бывает, какие-то элементы одежды или техника исполнения у памятника такие, что больше фактуры, то есть нужно более тщательно промывать эти места. Василий Васюков, художник-реставратор Музея городской скульптуры

С каждым движением бронзовый Ленин все ярче сиял на солнце золотом.

