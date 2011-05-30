  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Петроградской стороне отмыли памятник Максиму Горькому
Сегодня, 16:28
133
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

На скульптуру ушло порядка 350 литров воды.

На Кронверкском проспекте в Петербурге памятник Максиму Горькому принимал водные процедуры – его отмывали от пыли и грязи, пишет 20 апреля телеканал "Санкт-Петербург". Специалисты использовали нейтральный пенный раствор, который удаляет копоть и следы жизнедеятельности птиц. 

На скульптуру ушло порядка 350 литров воды, самой сложной работой была отмостка. 

После того, как мы промоем памятник, эту отмостку нужно будет протереть вручную с помощью сухой ветоши. Так как это полированный гранит, на нем останутся следы грязи, которые очень тяжело смыть водой с поверхности, поэтому процесс достаточно трудоемкий. 

Павел Голубков, сотрудник Государственного музея городской скульптуры 

Бронзовую фигуру писателя также обработали консервационным составом: он придаст блеск и дополнительную защиту. Всего за сезон приведут в порядок около 140 исторических объектов. 

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове помыли памятник Ленину. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: памятник, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии