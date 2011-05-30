На Петроградской стороне отмыли памятник Максиму Горькому

На Кронверкском проспекте в Петербурге памятник Максиму Горькому принимал водные процедуры – его отмывали от пыли и грязи, пишет 20 апреля телеканал "Санкт-Петербург". Специалисты использовали нейтральный пенный раствор, который удаляет копоть и следы жизнедеятельности птиц.

На скульптуру ушло порядка 350 литров воды, самой сложной работой была отмостка.

После того, как мы промоем памятник, эту отмостку нужно будет протереть вручную с помощью сухой ветоши. Так как это полированный гранит, на нем останутся следы грязи, которые очень тяжело смыть водой с поверхности, поэтому процесс достаточно трудоемкий. Павел Голубков, сотрудник Государственного музея городской скульптуры

Бронзовую фигуру писателя также обработали консервационным составом: он придаст блеск и дополнительную защиту. Всего за сезон приведут в порядок около 140 исторических объектов.

