На Васильевском острове помыли памятник Ленину
Сегодня, 15:34
209
Кроме того, водные процедуры устроят для бюста на Петроградской стороне.

На Большом проспекте Васильевского острова 15 апреля отмыли памятник Владимиру Ленину. Скульптуру готовят к празднованию дня рождения вождя, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

План работ был составлен заранее: швы расчистили от травы и мха, также удалены известковые подтеки. Кроме того, сегодня же водные процедуры устроят для бюста Ленина на Петроградской стороне. На все "спа-процедуры" потребуется 700 литров воды. 

Благодаря теплой весне в 2026 году в Северной столице к работам приступили еще в марте. Скоро помоют памятник Ленину на площади Пролетарской Диктатуры в Центральном районе. 

Ранее мы рассказывали о том, что со скульптур Петергофа начали снимать "одежду". 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Категории: Лента новостей, Новости СПб,

