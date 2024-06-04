На Васильевском острове помыли памятник Ленину

На Большом проспекте Васильевского острова 15 апреля отмыли памятник Владимиру Ленину. Скульптуру готовят к празднованию дня рождения вождя, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

План работ был составлен заранее: швы расчистили от травы и мха, также удалены известковые подтеки. Кроме того, сегодня же водные процедуры устроят для бюста Ленина на Петроградской стороне. На все "спа-процедуры" потребуется 700 литров воды.

Благодаря теплой весне в 2026 году в Северной столице к работам приступили еще в марте. Скоро помоют памятник Ленину на площади Пролетарской Диктатуры в Центральном районе.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"