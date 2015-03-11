Весенняя генеральная уборка продолжается в Петербурге

В Петербурге продолжают весеннюю генеральную уборку. На минувшей неделе коммунальные службы справлялись с последствиями сильного ветра: непогода сказалась на темпах выполнения задач месячника по благоустройству.

За семь дней для наведения чистоты использовали свыше 60 тыс. кубометров воды. На полигон отправили более 3,2 тыс. тонн смета и почти 1,4 тыс. кубометров мусора. Работники зеленого хозяйства заботились о растениях, красили ограждения и скамейки.

Предстоит еще немало работы: от грязи избавляются асфальт, плитка, поребрики, ограждения и остановки общественного транспорта, подчеркнули в городском комитете по благоустройству.

Фото: Piter.TV