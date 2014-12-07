ГАТИ Петербурга выдала 11 ордеров на благоустройство общественных пространств

Работы пройдут в течение 2026 года.

Более 10 ордеров выдала Государственная административно-техническая инспекция Петербурга для благоустройства новых общественных пространств.

В частности, благоустроят сквер Леонарда Эйлера на 10-й линии В. О., территорию пляжа "Новый", парк Строителей между улицами Антонова-Овсеенко, Подвойского и Искровским проспектом, а также аллею Чернобыльцев на Планерной улице. Кроме того, планируются работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Фермский парк с четырьмя прудами и гидротехническими сооружениями", который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения "Александровский парк".

Помимо этого, появятся сквер на пересечении Садовой улицы и улицы Профессора Молчанова в Павловске, Изотовский сквер между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей, сквер Пироцкого на Кирочной улице и сквер в Басковом переулке.

