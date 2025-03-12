В 2025 году в пяти районах Петербурга увековечили имена героев ВОВ и участников СВО
Сегодня, 13:20
В 2025 году в пяти районах Петербурга увековечили имена героев ВОВ и участников СВО

В прошлом году, который стал Годом защитника Отечества, в пяти районах Петербурга в городской топонимике были увековечены имена героев Великой Отечественной войны и участников СВО. Об этом рассказали в Смольном 13 мая. 

Кроме того, в 2025-м впервые закон Северной столицы уравнял в правах всех блокадников: знак "Жителю блокадного Ленинграда" вручили всем им. Также город сделал ежегодными денежные выплаты ветеранам и блокадникам ко Дню Победы и ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. 

Еще запустили программу расширенной диспансеризации ветеранов. Для бойцов, получивших тяжелое ранение, создали многоступенчатую реабилитацию. 

Ранее на Piter.TV: в небе над Россией прошел "Бессмертный полк" на высоте более 10 тыс. метров. 

Фото: Piter.TV 

