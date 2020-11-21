В небе над Россией прошёл "Бессмертный полк" на высоте более 10 тыс. метров

Пассажиры подняли портреты своих близких и спели песни военных лет вместе с экипажем.

Авиакомпания "Россия" провела акцию "Бессмертный полк" на высоте более 10 тыс. метров. Специальные рейсы, посвящённые памяти участников Великой Отечественной войны, выполнили по маршруту Санкт-Петербург — Волгоград — Санкт-Петербург.

С первых минут полёта в салоне царила праздничная атмосфера. Всем пассажирам вручили георгиевские ленты — главный символ Победы. Когда самолёт набрал высоту, на борту прошёл "Бессмертный полк": гости по просьбе экипажа подняли фотографии своих родных-фронтовиков и почтили их память.

Особое настроение поддерживали песни военных лет — знакомые каждому мелодии пассажиры и члены экипажа пели хором. В авиакомпании отметили, что этот день навсегда останется символом героизма, стойкости и несгибаемой воли народа, и выразили глубокую признательность ветеранам.

Ранее Piter.TV сообщал, что более миллиона петербуржцев приняли участие в акции "Бессмертный полк".

Видео: Telegram / Аэропорт Пулково