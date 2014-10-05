В Калининском районе и у кластера "Петербург Марина" появятся новые улицы

В Калининском районе Петербурга и возле кластера "Петербург Марина" построят новые улицы. Кроме того, планируется реконструкция Полюстровского проспекта, рассказали 12 мая в пресс-службе Смольного.

Соответствующие проекты планировки с проектами межевания территории утвердили сегодня члены городского правительства и губернатор Александр Беглов. Два объекта расположены там, где реализуется крупный проект по возведению жилья. Застройщик отремонтирует 800 метров Полюстровского проспекта от проспекта Маршала Блюхера до улицы Харченко. Число полос увеличат до шести, также появится велодорожка. Внутри квартала предусмотрены две новые улицы: проект первой утвердили еще в апреле. Протяженность второй составит 300 метров.

Еще одни улицы сделают на стыке Приморского и Курортного районов в районе будущей трассы М-1. Объекты улучшат транспортную доступность туристского кластера.

