На Синопской набережной в Петербурге построят жилой комплекс с детским садом

В Петербурге на Синопской набережной появится новый жилой комплекс. Облик здания с подземной автостоянкой уже согласовал Комитет по градостроительству и архитектуре. Проект предусматривает новое строительство и реконструкцию исторических зданий. В комплексе разместятся встроенно-пристроенный детский сад и кабинет врача общей практики.

Главным элементом планировки станет общедоступный пешеходный променад. Он соединит Синопскую набережную с Новгородской улицей. Вдоль променада расположатся коммерческие помещения и прогулочные зоны. Жилые блоки и зоны для тихого отдыха разместят в северной и южной частях участка, отделив их от активной общественной жизни.

