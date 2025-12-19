В дымовой трубе Дома Радио в Петербурге нашли барельеф 1910-х годов

Дореволюционная лепнина является работой архитектора здания – Василия Косякова.

В ходе прочистки дымовой трубы Дома Радио нашли фрагменты барельефа начала XX века. После изучения архивных документов реставраторы заключили, что утраченная лепнина принадлежит работе Василия Косякова, архитектора здания Благородного собрания в Санкт-Петербурге (ныне Дом Радио). Он руководил строительством здания в период с 1912 по 1914 год. С апреля позапрошлого года строение реставрируют и адаптируют к современному использованию. Лепнину планируют сохранить как историческое свидетельство.

Мы ожидаем, что это не единственные уцелевшие части барельефа — в ходе работ могут найтись другие фрагменты утраченного декора. Лепнина Дома Радио заслуживает отдельного научного исследования: она отражает смену эпох и стилей в оформлении здания. Нам известно, что в советское время над Третьей студией работал архитектор Лазарь Хидекель, создавший новый барельеф. К сожалению, он тоже утрачен и пока не обнаружен. Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО "НИиПИ Спецреставрация"

Барельеф находился в историческом зале, где позже открыли Третью студию Дома Радио. Гипсовая лепнина представляет собой композицию из двух декоративных элементов в виде мужских голов и центральных скульптур двух юношей. Оригинальный барельеф был разрушен в 1930-х годах, а его обломки использовали в качестве строительного мусора для засыпки дымового канала. Когда проводили перепланировку для Ленинградского комитета по радиофикации и радиовещанию, на стену поместили другую скульптурную композицию. После войны в ходе реконструкции здания от новой лепнины тоже отказались.

Ранее в Доме Радио нашли неизвестные фрагменты настенной живописи художника Михаила Васильева. Работу над росписью подтверждает запись в смете Благородного собрания о выплате за отделку "русской столовой". Его работа располагалась под наиболее известной живописной композицией здания – панно Гавриила Горелова "Диана на охоте". Также на первом этаже здания были найдены уникальные старинные жалюзи и другие ценные артефакты.

С 2019 года Дом Радио является центром культуры и искусств, официальной резиденцией оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna под руководством дирижера Теодора Курентзиса. После реставрации Дом Радио станет современной многофункциональной площадкой для проведения творческих мероприятий с репетиционными и танцевальными залами, лекторием, кинозалом, выставочным пространством, театральной студией, библиотекой-фонотекой.

Фото: пресс-служба ВТБ (Михаил Балаев)