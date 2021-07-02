Реставрация главного зала Дома Радио стартовала в Петербурге

Специалисты приступили к восстановлению исторических интерьеров знаменитого здания.

В Санкт-Петербурге начался комплекс реставрационных работ в главном зале Дома Радио, площадь которого составляет более 400 квадратных метров. Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", специалисты займутся восстановлением оригинальных интерьеров исторического здания.

В рамках реставрационного проекта планируется очистка и реконструкция лепного декора, относящегося к разным историческим периодам. Особое внимание будет уделено 14 гипсовым панно дореволюционного периода, расположенным на сводах и подвесном потолке зала. Временному демонтажу подвергнутся массивные люстры, каждая из которых весит около 200 килограммов.

Параллельно с восстановительными работами помещение будет оснащено современным техническим оборудованием. В перечень модернизаций входит установка: трансформируемой системы кресел на 156 мест, мобильной сценической конструкции, двух проекционных экранов, профессиональной звукозаписывающей аппаратной.

Инженерные коммуникации, включая системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, будут интегрированы в интерьер и скрыты за элементами исторического потолочного оформления. Дом Радио прекратил прием посетителей в апреле 2024 года, а полное завершение реставрационных работ намечено на декабрь 2026 года. Напомним, что здание было построено в 1912-1914 годах.

Ранее сообщалось, что стартовала реконструкция Кронштадтского ДК, работы пройдут до 2027 года.

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