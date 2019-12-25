  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Реставрация Дома Радио в Петербурге продолжается
Сегодня, 9:50
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Реставрация Дома Радио в Петербурге продолжается

0 0

За год специалисты расчистили лепнину, разобрали и вывезли все ненужные перегородки, а также укрепили конструкции.

В Петербурге продолжается реставрация Дома Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц. По информации Смольного, за год специалисты расчистили лепнину, разобрали и вывезли все ненужные перегородки, а также укрепили конструкции. 

Кроме того, запущено обновление инженерных систем, в исторических залах восстанавливают интерьеры. Все работы завершат в конце следующего года. В Доме Радио разместят репетиционные и музыкальные залы, выставочные пространства, театральную студию и библиотеку. 

Ранее на Piter.TV: реставрация Смольного монастыря продлится до 2028 года. Уже завершен комплекс работ по восстановлению интерьера Верхней церкви Святых Захария и Елизаветы, Нижней церкви Александра Невского. 

Фото: пресс-служба ВТБ 

Теги: дом радио, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии