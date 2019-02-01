Стартовала реконструкция Кронштадтского ДК, работы пройдут до 2027 года

Число кружков и студий увеличится до 40, заниматься будут свыше 900 человек.

Начался ремонт Кронштадтского Дворца культуры, которому в этом году исполняется 100 лет. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 28 июля.

Учреждение располагается в доме Владимира Никитина, здание является памятником регионального значения. В ДК воссоздадут исторические фасады, парадную лестницу и интерьеры концертного зала, а также установят новое сценическое оборудование. Кроме того, заработает мультимедийный малый зал на 120 мест.

После реконструкции число кружков и студий увеличится до 40, заниматься будут свыше 900 человек. Работы завершат в 2027 году.

Ранее на Piter.TV: реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге.

Фото: Telegram / Александр Беглов