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Стартовала реконструкция Кронштадтского ДК, работы пройдут до 2027 года
Сегодня, 11:59
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Стартовала реконструкция Кронштадтского ДК, работы пройдут до 2027 года

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Число кружков и студий увеличится до 40, заниматься будут свыше 900 человек.

Начался ремонт Кронштадтского Дворца культуры, которому в этом году исполняется 100 лет. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов 28 июля. 

Учреждение располагается в доме Владимира Никитина, здание является памятником регионального значения. В ДК воссоздадут исторические фасады, парадную лестницу и интерьеры концертного зала, а также установят новое сценическое оборудование. Кроме того, заработает мультимедийный малый зал на 120 мест. 

После реконструкции число кружков и студий увеличится до 40, заниматься будут свыше 900 человек. Работы завершат в 2027 году. 

Ранее на Piter.TV: реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

Теги: кронштадт, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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