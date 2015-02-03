Реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге

Программа осуществляется Комитетом государственного контроля, использования и охраны памятников культуры (КГИОП) при финансовой поддержке городской казны, завершение работ запланировано на конец 2027 года.

В Северной столице стартовали крупные реставрационные работы на одной из важнейших федеральных достопримечательностей — Большой Хоральной Синагоге. Программа осуществляется Комитетом государственного контроля, использования и охраны памятников культуры (КГИОП) при финансовой поддержке городской казны, завершение работ запланировано на конец 2027 года.

Проект реставрации утвердили в 2024 году, а летом 2025-го приступили непосредственно к монтажу строительных лесов. Специалисты планируют восстановить купольное покрытие, крышу, фасад, основание, элементы входа, колонны и декоративные металлические конструкции. Будут отреставрированы лепнина, металлические орнаменты, кирпичная кладка, исторические детали фасада, включая гранитовое крыльцо и оригинальные оконные решетки. Сейчас на месте ведутся работы по установке временных покрытий крыши, снятые фрагменты решеток и козырьков уже переданы в специализированные мастерские для дальнейшей реконструкции.

Стоит отметить, что Петербург неоднократно получал признание на общероссийском уровне за успешные проекты реставрации религиозных объектов. Недавно город удостоился Гран-при и Золотого диплома на VIII Всероссийском фестивале "Архитектурное наследие" в Рязани. За минувшие два десятилетия в городе реконструировано более 80 храмов различных конфессий, финансируемых как из городских и федеральных источников, так и частных фондов.

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Фото: Правительство Петербурга