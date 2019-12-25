На набережной Обводного канала отреставрировали здание бывшей сушильни в "Треугольнике"

Сушильню построили по проекту архитекторов Романа Генрихсена и Эммануила Юргенса.

На набережной Обводного канала завершены работы по реставрации фасадов и приспособлению для современного использования здания бывшей сушильни в историческом комплексе "Треугольник". Как рассказали в Смольном, восстановлена внешняя архитектурно-художественная отделка стен, заменены оконные рамы, а также воссоздана оригинальная расстекловка.

Ремонт проводился инвестором в рамках его обязательств перед Петербургом. Объект является памятником промышленной истории, связанным с достижениями отечественной научно-технической мысли: к примеру, это освоение производства синтетического каучука в начале 1930-х годов.

В настоящее время восстанавливают фасады двух других корпусов – мастерских для резиновых изделий и производственного корпуса с водонапорной башней. Комплекс мануфактуры "Треугольник" формировался с 1860-х по 1910-е годы. Сушильню построили по проекту архитекторов Романа Генрихсена и Эммануила Юргенса. Всего под государственной охраной находятся 50 корпусов.

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Фото: пресс-служба Смольного