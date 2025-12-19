Сотрудники МЧС уничтожили авиабомбу времен ВОВ на Маршала Блюхера

Находка была обнаружена при проведении земляных работ на строительной площадке.

Специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России обезвредили в Петербурге авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в ведомстве 21 января, находка была обнаружена при проведении земляных работ на строительной площадке на проспекте Маршала Блюхера. Боеприпас извлекли из земли и уничтожили на специальном полигоне.

Ранее мы рассказывали о том, что из Невы у Петропавловской крепости извлекли немецкую каску. Шлем принесло сильное течение с мест боев ВОВ. Вероятно, он принадлежал гитлеровцу, участвовавшему в блокаде Ленинграда.

Видео, фото: пресс-служба МЧС России