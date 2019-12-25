  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы и сотрудники ГАИ задержали троих участников массовой драки на Маршала Блюхера
Сегодня, 17:07
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы и сотрудники ГАИ задержали троих участников массовой драки на Маршала Блюхера

0 0

Нарушителей поймали на Индустриальном проспекте.

Росгвардейцы и сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемых в нападении на жителя Красногвардейского района. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 18 декабря все дежурные наряды получили информацию о розыске автомобиля Chevrolet Lanos. На указанной машине несколькими днями ранее скрылись участники драки. Во дворе дома по проспекту Маршала Блюхера злоумышленники нанесли телесные повреждения мужчине, сделавшему замечание из-за шума. Позже иномарку заметили на Российском проспекте. 

Нарушителей поймали на Индустриальном проспекте. Были задержаны водитель без ВУ и двое пассажиров, один из них ранее судим, второй неоднократно привлекался к административной ответственности. Их увезли в отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция организовала проверку по факту драки подростков на Художников. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: драка, проспект маршала блюхера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии