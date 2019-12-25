Росгвардейцы и сотрудники ГАИ задержали троих участников массовой драки на Маршала Блюхера

Нарушителей поймали на Индустриальном проспекте.

Росгвардейцы и сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемых в нападении на жителя Красногвардейского района. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 18 декабря все дежурные наряды получили информацию о розыске автомобиля Chevrolet Lanos. На указанной машине несколькими днями ранее скрылись участники драки. Во дворе дома по проспекту Маршала Блюхера злоумышленники нанесли телесные повреждения мужчине, сделавшему замечание из-за шума. Позже иномарку заметили на Российском проспекте.

Нарушителей поймали на Индустриальном проспекте. Были задержаны водитель без ВУ и двое пассажиров, один из них ранее судим, второй неоднократно привлекался к административной ответственности. Их увезли в отдел полиции.

