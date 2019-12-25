  1. Главная
Полиция организовала проверку по факту драки подростков на Художников
В потасовке замечены как минимум 20 человек.

Правоохранители Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту драки подростков на проспекте Художников. В ходе мониторинга СМИ полицией была выявлена видеозапись, на которой запечатлены возможные противоправные действия в отношении несовершеннолетних. 

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, разыскиваются участники конфликта. По информации 78.ru, на юношей напали 3 декабря. В их сторону бросали петарды, также мальчикам угрожали ножом. В потасовке замечены как минимум 20 человек. 

Ранее на Piter.TV: возле бара на улице Подвойского трое мужчин избили незнакомца. Пострадавшего госпитализировали в больницу с различными травмами. 

