Полиция организовала проверку по факту драки подростков на Художников

Правоохранители Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту драки подростков на проспекте Художников. В ходе мониторинга СМИ полицией была выявлена видеозапись, на которой запечатлены возможные противоправные действия в отношении несовершеннолетних.

Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, разыскиваются участники конфликта. По информации 78.ru, на юношей напали 3 декабря. В их сторону бросали петарды, также мальчикам угрожали ножом. В потасовке замечены как минимум 20 человек.

Фото: Piter.TV